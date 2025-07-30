В Эстонии предложили отправить ВСУ консервы из убитых в борьбе с чумой кабанов

Эстония планирует отправлять мясо дикого кабанов на консервы для Украины, рассказал министр регионального развития и сельского хозяйства прибалтийской республики Хендрик Террас. Об этом пишет портал национального гостелерадио ERR.

По данным портала, вирус АЧС распространился по всей Эстонии, уже уничтожено более 17 тыс. домашних свиней. Заболевание также диагностировали у 67 диких кабанов.

На фоне этого была открыта масштабная охота на вепрей. Через некоторое время охотники столкнулись с проблемой избытка мяса.

«Я обращаюсь к правительству с просьбой выделить дополнительные средства из резервов, чтобы помочь охотникам приобрести холодильники для хранения мяса и закупить мясо дикого кабана, которое затем можно будет консервировать и отправлять на Украину. Это поможет решить нашу проблему», — заметил Террас.

Министр заметил, что предлагает кабмину выкупить у охотников 30% от общего объема добытых особей, чтобы произвести 0,5 млн банок консервов и использовать их для питания Сил обороны и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины.

Руководитель отдела здоровья и благополучия животных в эстонском департаменте сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда заверил, в свою очередь, что консервы будут производиться только из мяса здоровых животных.

По его словам, мясо, в котором при тестировании был выявлен вирус, будет утилизировано в установленном порядке и не пойдет на переработку.