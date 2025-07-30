В Эстонии предложили отправить ВСУ консервы из убитых в борьбе с чумой кабанов

Илья Родин

Эстония планирует отправлять мясо дикого кабанов на консервы для Украины, рассказал министр регионального развития и сельского хозяйства прибалтийской республики Хендрик Террас. Об этом пишет портал национального гостелерадио ERR.

В Эстонии предложили отправить ВСУ консервы из убитых в борьбе с чумой кабанов
© Global Look Press

По данным портала, вирус АЧС распространился по всей Эстонии, уже уничтожено более 17 тыс. домашних свиней. Заболевание также диагностировали у 67 диких кабанов.

На фоне этого была открыта масштабная охота на вепрей. Через некоторое время охотники столкнулись с проблемой избытка мяса.

«Я обращаюсь к правительству с просьбой выделить дополнительные средства из резервов, чтобы помочь охотникам приобрести холодильники для хранения мяса и закупить мясо дикого кабана, которое затем можно будет консервировать и отправлять на Украину. Это поможет решить нашу проблему», — заметил Террас.

Министр заметил, что предлагает кабмину выкупить у охотников 30% от общего объема добытых особей, чтобы произвести 0,5 млн банок консервов и использовать их для питания Сил обороны и отправки в качестве государственной продовольственной помощи для Украины.

Руководитель отдела здоровья и благополучия животных в эстонском департаменте сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда заверил, в свою очередь, что консервы будут производиться только из мяса здоровых животных.

По его словам, мясо, в котором при тестировании был выявлен вирус, будет утилизировано в установленном порядке и не пойдет на переработку.