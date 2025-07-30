Раскрыта причина срочной поездки главкома ВСУ Сырского в Запорожье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский экстренно посетил позиции украинских войск в Запорожской области после получения тревожных донесений с линии фронта.

Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Сырский в спешке прибыл в оккупированную ВСУ часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения, что запорожский фронт начинает сыпаться. Поэтому решил собственными глазами это увидеть, понять и попытаться остановить неизбежное...» — заявил Рогов в разговоре с РИА Новости.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил в своих соцсетях, что провел инспекцию подразделений, ведущих оборону в Запорожской области. Кроме того, как заявил Сырский, наиболее напряженная обстановка на линии фронта сохраняется в районах покровского, новопавловского, северослобожанского, добропольского и лиманского направлений. Российские войска нарастили интенсивность наступательных операций.