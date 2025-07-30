В КНДР обвинили две страны в подготовке к ядерной войне

США и Южная Корея ведут подготовку к реализации сценария ядерной войны на Корейском полуострове, рассказал председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль. Об этом пишет ТАСС.

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По данным агентства, спикер сделал ряд заявлений по региональной повестке в ходе Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

«Подготовка США и Республики Корея к реализации ядерной войны вступила в опасную стадию. Это заставляет КНДР принимать все необходимые меры в ответ на геополитический кризис», — отметил Пак Ин Чхоль.

По его словам, для КНДР обладание средствами превентивного сдерживания угроз в сфере безопасности представляет собой критически важную задачу, которая связана с защитой суверенитета и территориальной целостности.

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США и «их сателлиты» провоцируют нестабильность и хаос в целях поддержания своей гегемонии, заметил спикер. Он добавил, что Пхеньян не собирается мириться с произволом со стороны США и будет выступать в защиту международной справедливости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР снова стали уважать Соединенные Штаты.