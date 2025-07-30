КНДР обвинила две страны в подготовке к ядерной войне

США и Южная Корея готовятся к ядерной войне. Об этом заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль, передает ТАСС.

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«Подготовка США и Республики Корея к реализации ядерной войны вступила в опасную стадию. Это заставляет КНДР принимать все необходимые меры в ответ на геополитический кризис», — отметил Пак Ин Чхоль.

Председатель народного собрания добавил, что для Северной Кореи критически важно обладать средствами превентивного сдерживания угроз в сфере безопасности. Он подчеркнул, что США и их союзники создают нестабильность и хаос для «поддержания своей гегемонии», а КНДР не станет мириться с «американским произволом».

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что возобновление диалога Северной Кореи с администрацией США возможно только в случае признания КНДР ядерной державой.