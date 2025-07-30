Подлодка «Орел» ВМФ России запустила крупнейшую в мире крылатую ракету

Атомная подводная лодка «Орёл» Военно-морского флота России запустила крупнейшую в мире крылатую ракету в ходе недавних учений «Июльский шторм».

Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine. Издание отмечает, что субмарина способна переносить 24 крылатые ракеты «Гранит», размеры которых примерно в четыре раза превышают габариты крылатых ракет современных надводных кораблей.

«Крупнейшая в мире крылатая ракета запущена российской атомной подводной лодкой...» — говорится в публикации.

В июне сообщалось, что подлодки Северного флота «Северодвинск» и «Орёл» провели учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» в Баренцевом море.