Германия захотела закупить военную технику на миллиарды евро

Больше шести с половиной тысяч единиц военной техники намерена закупить Германия, потратив на это миллиарды евро. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Источники в беседе со СМИ сообщили, что ФРГ захотела стать сильнейшей армией в Европе, поэтому в оборонный заказ войдут 20 истребителей Eurofighter, до трех тысяч бронетранспортеров Boxer, а также до трех с половиной боевых машин пехоты Patria.

Также агентство сообщило, что Министерство обороны Германии захотело приобрести у компании Diehl Defence зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, а у немецкого концерна Rheinmetall – системы противовоздушной обороны SkyRanger.

Ранее стало известно, что правительство Германии столкнулось с угрозой масштабного бюджетного дефицита, который к 2029 году может достичь 144 миллиардов евро.

Согласно публикациям в СМИ, основными причинами стали планы по масштабным инвестициям в бундесвер и промышленность.