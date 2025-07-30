Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов под Красноармейском в ДНР (на Украине город называют Покровском). Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По данным издания, ВС РФ обнаружили склад с боеприпасами ВСУ в подвале одного из разрушенных зданий в окрестностях Красноармейска. Кадры, опубликованные военкорами, демонстрируют, что удар по цели был нанесен беспилотником.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в регионе. Ранее СМИ писали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска. Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 23 июля, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска начались бои.

Позже военкоры, опрошенные «Аргументами и фактами», рассказали, что российские силы «сжимают ВСУ в клещи» в районе Красноармейска. Военный корреспондент Алексей Гавриш заявил, что штаб ВСУ был эвакуирован из этого района глубже в тыл.