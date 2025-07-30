Вооружение силы Украины (ВСУ) к моменту окончания срока, озвученного президентом США Дональдом Трампом, могут попытаться провести локальное наступление на Курск и Брянск. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, от украинского командования можно «ожидать все, что угодно».

«Могут, к примеру, попытаться провести локальное контрнаступление. Я думаю, маловероятно, что Украина вновь попробует атаковать российские приграничные районы - силы у них такой не хватит. Но нечто такое локальное они и сейчас производят. Бои идут и в Теткино, и в Сумской области, и так далее», - отметил Василий Дандыкин.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что в ходе атак Вооружение силы Украины «несут страшные потери», но сейчас Киев разрешил набирать в войска контрактников старше 60 лет.

«Пенсионеров еще много на Украине, только молодежь вся уехала в Европу», - констатировал он.

Ранее Трамп объявил, что он «очень недоволен» Москвой, и заявил о том, что США планируют ввести пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет заключено российско-украинское соглашение о прекращении огня. Изначально Трамп предупредил, что у Москвы есть 50 дней на согласование сделки с Киевом. Однако позднее президент США сократил срок своего ультиматума до 10 дней.