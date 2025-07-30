В Эстонии начнут убивать кабанов ради украинской армии

В Эстонии рассматривают возможность переработки мяса диких кабанов в консервы, предназначенные для поставок армии и помощи Украине.

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Отстрел этих животных ведется в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней на территории страны. Инициатором данной идеи стал министр Хендрик Террас.

В начале 2025 года Эстонское государство намерено предоставить Украине очередной транш военно-технической поддержки. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Ханно Певкур.

Эстония перестанет выделять беженцам с Украины деньги на жилье

Необходимо напомнить, что ранее между Эстонией и Украиной было заключено соглашение, в соответствии с которым Таллин обязуется выделять Киеву финансовую помощь в размере не менее 0,25% от валового внутреннего продукта страны вплоть до 2027 года.