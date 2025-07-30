«На воюющих и ворующих»: как Зеленский поделил украинскую армию

Политолог Дмитрий Журавлев назвал новое решение Владимира Зеленского поднять зарплаты тыловикам разделением ВСУ «на воюющих и ворующих». Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее стало известно о планах украинских властей поднять зарплаты военных ВСУ, служащих в тылу, более чем в два раза - с 20 тысяч до 50 тысяч гривен (чуть меньше ста тысяч рублей). В партии Владимира Зеленского усомнились, что это решение позволить привлечь новобранцев.

«Конечно, Зеленский хочет лояльности военных. Но, с другой стороны, тыловики ему нужны, чтобы продавать западное оружие и деньги по карманам рассовывать», - так эту меру прокомментировал Журавлев.

Названа причина, по которой солдаты ВСУ теряют боеспособность

Политолог назвал прапорщиков ВСУ - «основной силой» Зеленского в экономике. Именно поэтому их стремятся поощрить, считает Журавлев. Он добавил, что мера может разозлить солдат ВСУ на передовой, которым зарплату не повышают.