Войска РФ нанесли удар по транспортной инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре и объектам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, в нанесении удара были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах», - говорится в сообщении.

При этом, по информации источников Telegram-канала «Военкоры Русской весны», сегодня ночью была атакована железнодорожная линия в окрестностях города Павлоград, расположенного в Днепропетровской области. Также был нанесен удар по полигону в Черниговской области, на котором проходят обучение украинские военнослужащие.

Названа причина, по которой солдаты ВСУ теряют боеспособность

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской бронетехники и пункта управления тяжелыми беспилотниками ВСУ Северске. В свою очередь подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил со ссылкой на свои источники, что ВС РФ вошли вглубь Харьковской области в районе Мелового на шесть километров, а также в результате рывка российским военным удалось форсировать реку Верхняя Двуречная и закрепиться на ее западном берегу.