Reuters: нашествие саранчи угрожает сельскому хозяйству на Украине

Масштабное нашествие саранчи угрожает подсолнечнику и другим сельскохозяйственным культурам в южных регионах Украины. Об этом сообщает агентство Reuters. Агентство со ссылкой на официальных лиц и аграриев сообщает, что военные действия делают невозможным применение традиционных методов борьбы с вредителями. Из-за того, что саранча размножается в местах вдоль рек или на необрабатываемых землях, контролировать ее практически невозможно в регионах, прилегающих к линии фронта. Помимо этого, ситуацию осложняют погодные условия, невозможность использования авиации для борьбы с насекомым, а также отсутствие птиц, которые избегают зон боевых действий, пишет Reuters. Агентство также сообщило, что стаи саранчи покрывают дороги, поля и кустарники в Запорожской области. Аграрии напомнили, что Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, отметив, что насекомые уже уничтожили до трети посевов подсолнечника. 25 июля украинское издание "Телеграф" сообщало, что в Киеве началось нашествие саранчи. По данным журналистов, крупные массы насекомых перемещаются из региона в регион, терроризируя Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую области. За день рой пролетает около 20 км.