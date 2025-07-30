Разведчики отбили мост через Днепр, сорвав атаку ВСУ

Российские военные сорвали попытку украинских подразделений перебраться через Днепр в Херсонской области и установили контроль над железнодорожным мостом, сообщили в 18-й общевойсковой армии.

Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии успешно пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр по железнодорожному мосту, передает ТАСС.

Командование группировки «Днепр» сообщило, что российские разведчики поразили личный состав противника и водрузили российский флаг на путях моста.

В результате атаки объект полностью перешел под контроль ВС РФ. По данным российской стороны, подразделения ВСУ пытались прорваться не только по мосту, но и с помощью лодок, однако техника была уничтожена ударами российских беспилотников во время их отступления.

Потери ВСУ в ходе операции составили до 20 военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть получили ранения.