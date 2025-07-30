ВСУ отдают команды на русском и активно запускают БПЛА: что происходит в Сумской области

Российские военные продолжают создавать буферную зону в Сумской области, сталкиваясь с изменением тактики Вооруженных сил Украины. При этом украинские военные ведут переговоры на русском языке и часто в плен попадают пенсионеры, рассказал радио «Комсомольская правда» военкор ВГТРК Егор Григорьев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.

По словам военного корреспондента Егора Григорьева, сейчас ВДВ формируют буферную зону в направлении Юнаковки, Яблоновки, Варачино, и в уже взятых населенных пунктах ведется работа «по не допуску противника».

«Ведь сложно не столько взять пункт, сколько оттуда уйти на ротацию, выйти на закрепление. (…) Доехать до «нуля», откуда начинается дорога к линии боевого соприкосновения, сегодня очень непросто. Вдоль дороги сидят украинские «ждуны» - дроны, которые опускаются на дорогу. Как только проезжает интересующая их техника, «ждун» взлетает и наносит удар. И у тебя время реагирования на такой удар сокращается», - пояснил он.

При этом Егор Григорьев отметил, что на одного российского бойца приходится по 5-7 беспилотников ВСУ и сейчас тестируются новые образцы РЭБ по защите от дронов, а также система, позволяющая прослушивать радиопереговоры.

«Что характерно - все разговаривают на русском и команды отдают на русском. (…) Наша десантура продолжает брать пленных. Украинские пленные сейчас - это часто плохо подготовленные пенсионеры. Люди с болезнями. Не проходившие полигонную работу», - констатировал он.

Названа причина, по которой солдаты ВСУ теряют боеспособность

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет. При этом на фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации.