Названа причина, по которой солдаты ВСУ теряют боеспособность

Находящиеся на передовой украинские военные теряют боеспособность из-за эмоционального выгорания. Как сообщает aif.ru, об этом заявил депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу.

По словам парламентария, причина кроется в отношении командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) к своим подчиненным. Офицеры обращаются с бойцами как с рабами, не беря во внимание ни их срок нахождения на передовой, ни наличие ранений. В результате солдаты массово выгорают и не могут эффективно воевать.

«Их способность выполнять какие-то задачи, мягко говоря, очень низкая. Медики рассказывают, что они говорят: "Да уже все равно, умру я или нет"», — сказал он.

Потери ВСУ за сутки превысили 1300 человек

Ранее Мазурашу заявлял, что текущая система мобилизации на Украине имеет признаки рабовладельческого использования людей. Он назвал методы сотрудников территориальных центров комплектования для набора военных недопустимыми.