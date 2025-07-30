В Германии пройдет масштабное перевооружение

Германия готовит серию многомиллиардных военных закупок, включая заказ двадцати истребителей Eurofighter, до трех тысяч бронемашин Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с планами Берлина.

Reuters отмечает, что эти закупки станут частью программы канцлера Фридриха Мерца по созданию «самой мощной армии Европы». Цель этой программы заключается в снижении зависимости от всё более непредсказуемого союзника - США.

Ранее Мерц заручился парламентской поддержкой, необходимой для освобождения оборонных расходов от закрепленных в Конституции Германии лимитов госдолга. Это позволит его правительству профинансировать реформу вооруженных сил. Ожидается, что регулярный оборонный бюджет Германии к 2026 году увеличится примерно до 83 миллиардов евро. Это на 20 миллиардов больше, чем в 2025-м.

По словам источников Reuters, только заказ Eurofighter обойдется Берлину в четыре-пять миллиардов евро. Закупка бронемашин Boxer, производимых компаниями KNDS и Rheinmetall, оценивается в десять миллиардов евро, а БТР Patria - примерно в семь миллиардов евро.

Собеседники агентства заявили, что поставки платформ Boxer и Patria ожидаются в течение следующих десяти лет. По данным источников, Минобороны Германии также разрабатывает планы по закупке дополнительных систем ПВО IRIS-T и нескольких сотен платформ для защиты от беспилотников SkyRanger. Финансовые детали этих закупок еще не согласованы.