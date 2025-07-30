«Прячутся в подвалах»: ВСУ запугали жителей Купянска

В Купянске остается множество мирных жителей, которые вынуждены прятаться от солдат украинской армии в подвалах. Как сообщает aif.ru, об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что сейчас у властей нет полноценной информации о количестве остающихся в Купянске граждан, однако в своих жилищах продолжают находиться большое количество людей. Им приходится скрываться от украинских военных.

«Делают они это, чтобы избежать репрессий со стороны националистических и вооруженных формирований Украины. Граждане стараются дождаться все-таки российские войска», — пояснил Ганчев.

Российские войска вошли в Купянск

Ранее Ганчев заявлял, что многих жителей Купянска в принудительном порядке вывезли в западные регионы Украины. На 29 июля практически все подступы к городу находились под контролем российских военных.