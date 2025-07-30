Военкор рассказал о больших потерях ВСУ

Украинские войска понесли большие потери при отступлении из села Панковка в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что российские войска продолжают наступление на дружковском направлении.

«Панковка перешла под наш контроль. Противник отошел из нее с большими потерями», — написал Котенок.

По его словам, также продолжаются бои за Никаноровку, станцию Мерцалово. Восточнее Владимировки идут ожесточенные встречные бои в восточной части Полтавки и в районе Русина Яра. Расположенное южнее Суворово почти освобождено российскими войсками — противник пока удерживает западную окраину населенного пункта.

Российские войска вошли в Купянск

Напомним, что первые сообщения о продвижении российских войск в Панковке появились еще на прошлой неделе. 23 июля Котенок заявлял, что ВС РФ закрепляются в населенном пункте.