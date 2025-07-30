ВС РФ «идут катком»: новости СВО к утру 30 июля

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ЛНР и об ударе по учебному лагерю ВСУ в Черниговской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 30 июля.

Удар по штурмовикам ВСУ

Операторы российских FPV-дронов уничтожили заглубленный командный пункт со штурмовиками ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена 3-й мотострелковой дивизией группировки войск «Запад».

Операторы дронов заметили перемещение личного состава ВСУ в лесу в районе одного из населенных пунктов ЛНР. Дроны сопроводили группы ВСУ, спускавшиеся в командный пункт, и уточнили его местоположение. После этого командиры мотострелковой дивизии решили нанести удар по этому объекту дронами-камикадзе. Цель была уничтожена.

Удар «Града»

Расчеты российской системы залпового огня «Град» группировки войск «Запад» нанесли удары по районам, в которых был сосредоточен личный состав ВСУ, заявили в Минобороны РФ. В результате этой операции была сорвана ротация ВСУ на одном из направлений в ЛНР.

Артиллеристы произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по ВСУ, находившимся на дальности более десяти километров. Процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА.

Операция в Запорожской области

Артиллеристы 35-й общевойсковой армии ВС РФ нанесли точные удары по пунктам временной дислокации ВСУ в районе села Червоное в Запорожской области, рассказали в Минобороны России. Цели были обнаружены операторами беспилотников, проводившими воздушную разведку. В результате операции были уничтожены укрытия с находившимися внутри солдатами ВСУ.

ВС РФ на окраинах Купянска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ зашли на северные окраины Купянска (Харьковская область). По данным Марочко, в результате манёвренных действий передовые подразделения ВС РФ смогли прорвать оборону ВСУ и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина.

Марочко заявил, что ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. По его информации, в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий солдаты ВСУ подорвались на собственном минном поле у берега реки Оскол.

Удар по лагерю ВСУ в Черниговской области

ВС РФ нанесли удары по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в районе поселка Гончаровское Черниговской области, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Для ударов использовался ракетный комплекс «Искандер». По данным российских военных, потери ВСУ составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными.

Операция в Сумской области

Российские беспилотники «Герань-2» поразили артиллерийский склад ВСУ в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Операция была проведена в районе населенного пункта Лизуновка.

ВС РФ «идут катком» в районе Димитрова

Штурмовик 1-й Славянской бригады в составе группировки войск «Центр» Роман Ялушкевич рассказал ТАСС, что российские штурмовики «идут катком» по ВСУ у Димитрова в ДНР. По его словам, под давлением ВС РФ на этом участке ВСУ бегут с позиций или сдаются.