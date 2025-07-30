Штурмовая колонна бронетехники Вооруженных сил России прошла 30 км под ударами украинских беспилотников для взятия населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике и выполнила задачу. Об этом рассказал РИА Новости командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».

По его словам, помимо дронов, за российскими военные Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили боевую машины пехоты, подвижной разведывательный пункт, легкую бронетехнику.

«Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались [дроны] «Бабы-Ёги»... И бессчетное количество FPV-дронов», поделился Тайсон».

Он добавил, что российские бойцы довели колонну до назначенного места, «отстрелялись, и вернулись благополучно назад».

Об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Новоэкономическое на Красноармейском направлении в ДНР Минобороны России сообщало 24 июля.