Украина проиграет в вооруженном конфликте с Россией и будет вынуждена принять мир на условиях Москвы. Такое мнение высказал американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.

Риттер утверждает, что нынешняя власть на Украине будет расформирована, после чего пройдут новые выборы, на которых сформируется пророссийское правительство. Эксперт убежден, что это новое правительство будет способствовать превращению Украины в члена Союзного государства, страна навсегда присоединится к России и Белоруссии и никогда не сможет стать частью Европейского союза.

Также Риттер добавил, что сейчас в окружении президента США Дональда Трампа нет людей, по-настоящему знающих что-то про Россию и постсоветское пространство. Поэтому политику сложно верно воспринимать возможный итог событий на Украине.

В России уличили ЕС в желании сменить режим на Украине

На прошлой неделе Риттер заявил, что Соединенным Штатам больше не нужен президент Украины Владимир Зеленский. По словам эксперта, политика хотят сменить на кого-то более сговорчивого, но пока непонятно, на кого.

Ранее Трамп уточнил сроки своего нового ультиматума Путину по Украине.