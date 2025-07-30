Глава Харькова сообщил о прогремевшем в городе взрыве

В украинском Харькове произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, Харьков атаковали российские ударные беспилотные летательные аппараты. В Шевченковском районе города загорелся автомобиль. Более подробной информации пока не имеется.

26 июля стало известно о прогремевшем на фоне воздушной тревоги взрыве в Харькове.

В ночь на 25 июля сообщалось о взрыве в Кременчуге Полтавской области Украины.

До этого вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что в ночь на 24 июля объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, включая морские порты, транспортные узлы и железнодорожные составы, подверглись ударам.

Взрыв раздался в Харькове

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара авиационными бомбами по центру Харькова.