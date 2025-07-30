Причину интереса испаноязычных наемников к службе в ВСУ раскрыли

Lenta.ru

Бойцы мексиканских наркокартелей могли вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради обучения работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в том числе FPV дронами. Причину интереса испаноязычных наемников к службе в украинской армии раскрыло издание Intelligence Online (IO).

Причину интереса испаноязычных наемников к службе в ВСУ раскрыли
© Global Look Press

Отмечается, что соответствующую информацию Службе безопасности Украины (СБУ) передал мексиканский Центр национальной разведки (CNI). Украинская спецслужба начала расследование, фигурантами которого стали не только граждане Мексики, но и колумбийцы.

В ходе расследования выяснилось, что несколько мексиканцев и колумбийцев проявили повышенный интерес к управлению FPV-дронами, полностью проигнорировав другие виды подготовки.

Отдельное внимание привлек мексиканец Aguila-7, вступивший в ВСУ в марте 2024 года под видом сальвадорца. Выяснилось, что он является членом GAFE — мексиканского спецназа, некоторые бойцы которого основали наркокортель Лос-Сетас.

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«Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит», — цитирует издание одного из руководителей СБУ.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал число иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, следователи установили свыше 3,5 тысяч военнослужащих из 70 стран.