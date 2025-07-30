Минобороны подтвердило ракетный удар по лагерю ВСУ в Черниговской области

Российские Вооруженные силы нанесли удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Украины в Черниговской области. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Гончаровское была атакована база 169-го учебного центра ВСУ. Цель удалось обнаружить с помощью разведывательного беспилотника. В Минобороны пояснили, что сначала было зафиксировано место размещения личного состава и техники, после чего по лагерю последовательно нанесли удары двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» — с кассетной и фугасной боевыми частями. По предварительным данным, в результате атаки украинская армия понесла потери в виде около 200 человек.

Минобороны также опубликовало видеозапись удара, запись которого опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

21 июля сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар «Искандером» по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.