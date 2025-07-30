Из-за нового ультиматума президента США Дональда Трампа в отношении России, который сократил сроки для достижения соглашения по украинскому кризису до 10-12 дней, лидер республики Владимир Зеленский может начать перебрасывать резервы Вооруженных сил страны (ВСУ) с территории Донбасса в Сумскую область. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

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«Сейчас начнется переброска резервов в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским», — раскрыл планы Киева нардеп.

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По его словам, процесс передачи Донбасса под контроль ВС России был запущен администрацией Украины с момента, когда возобновились прямые переговоры с Москвой.