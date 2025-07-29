"Искандеры" накрыли полигон с солдатами ВСУ под Черниговом

ВС РФ нанесли удар по учебному полигону ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское Черниговской области, сообщает Telegram-канал "Изнанка".

В публикации со ссылкой на источники с мест говорится, что там был развернут лагерь подготовки 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ.

Утверждается, что цель поразили две ракеты "Искандер", одна из которых с кассетной боевой частью.

"Наши источники сообщили, что в результате удара были ликвидированы до 200 человек личного состава ВСУ", - отмечается в сообщении.

Проект "Осведомитель" уточняет, что, судя по опубликованным кадрам, либо у "Искандеров" появилась новая боевая часть, либо первым наносился удар при помощи "Торнадо-С" с управляемой ракетой, снабженной 32-мя суббоеприпасами с воздушным подрывом.

Позднее на Украине подтвердили, что ракетный удар нанесен сегодня по территории одного из учебных подразделений ВСУ.