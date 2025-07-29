Военкор сделал резкое заявление о Залужном

Возможное назначение генерала Валерия Залужного президентом Украины не приведет к улучшению положения в стране, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила о тайных переговорах представителей США и Великобритании с украинскими официальными лицами на альпийском курорте. В ней приняли участие глава офиса президента Андрей Ермак и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий пост посла в Лондоне.

Американские и британские представители в ходе беседы выдвинули кандидатуру Залужного в качестве нового президента Украины.

«Конечно, деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто ВСЕ ресурсы пойдут на войну», — пояснил Коц.

По его мнению, новая власть представит ТЦК (аналог военкоматов на Украине) дополнительные полномочия, в частности, даст разрешение мобилизовать украинцев с 18 лет.

Залужный снялся для украинского Vogue

Военкор резюмировал, что таких президентов, как Залужный, «ставят не для мира».

Ранее сообщалось, что Залужный стал колумнистом популярного глянцевого журнала Vogue и снялся в гламурной фотосессии. В первой статье он написал о главных исторических уроках для украинцев и своем военном опыте.