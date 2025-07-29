ЗРК Patriot доставили в Польшу

Из американского Портсмута в польский Люблин на борту транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан» доставлены ЗРК Patriot. Борт только что приземлился, пишет Telegram-канал «Милитарист».

В общей сложности, президент США Дональд Трамп пообещал направить Киеву 17 комплексов этого типа, а также ракеты к ним.

Журналисты напомнили, что Канада конфисковала самолёт Ан-124 у России в 2022 году. По их мнению, это единственный борт такого типа, который в настоящее время может находиться в распоряжении Украины.

Ранее сообщалось, что 11 июля в небе над Киевом был замечен Ан-124 «Руслан». Борт вылетел из Днепропетровска (украинское название — Днепр) и направился за границу. На хвосте самолета был замечен логотип грузовой авиакомпании «Антонов».

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Эксперты предположили, что транспортник доставил на Украину ЗРК Patriot.

Военный аналитик Михаил Тимошенко пояснил, что украинская сторона вполне могла использовать грузовой Ан-124 «Руслан», доставив компоненты Patriot в страну.

«Cамолёт Ан-124 «Руслан» привёз Patriot. Почему нет? 124-е — это украинское производство. Это значит, что это всё россыпью запихивается в пределах грузоподъёмности, а 124-й взлетает и доставляется к месту», — отметил специалист.

Полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что доставка элементов американской системы ПВО Patriot на Украину с помощью тяжёлого самолёта Ан-124 теоретически возможна.

Вместе с тем, уточнил эксперт, вызывает сомнения вопрос логистики и его непосредственной посадки — особенно в условиях разрушенной инфраструктуры.