Ситуация вокруг российской базы в Гюмри опять накалилась

Вокруг 102-й российской базы в Армении идет подозрительная возня. 27 июля в армянском городе Гюмри, где находится 102-я российская военная база, произошел курьезный случай. Когда воскресным вечером у знаменитых «поющих фонтанов» собралось много народа, фонтан, обычно исполняющий классическую музыку, вдруг запел песню «Доля воровская». Над этим можно было бы просто посмеяться, если бы инциденту вдруг не уделил внимание сам премьер Армении Никол Пашинян, который в 7 утра написал в соцсетях по-русски: «Вор должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться».

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В этом посте явно читался намек в адрес мэра Гюмри Вардана Гукасяна, избранного от оппозиционных сил. В понедельник, 28 июля, он должен был давать пресс-конференцию, посвященную 100 дням своего пребывания в должности. Об этом было известно заранее, поэтому Пашинян счел уместным поздравить мэра с круглой датой. Пресс-конференция Вардана Гукасяна была омрачена необходимостью опровергать обвинения в симпатиях к воровскому миру. Он предположил, что включение блатной песни в фонтане – это провокация со стороны правящей партии. Учитывая скорость, с которой отреагировал на инцидент Пашинян, очень на то похоже.

Однако армянская блогосфера увидела за этой забавной историей нечто большее, чем просто желание Пашиняна «уесть» неугодного мэра. Популярный блогер Мика Бадалян считает инцидент с фонтанами началом кампании против Гукасяна, который известен хорошим отношением к России. Конечной целью данной кампании может быть 102-я российская военная база, дислоцированная в Гюмри. При нынешнем мэре развязать масштабную кампанию за вывод этой базы Пашиняну вряд ли удастся, а такие задачи ему, судя по всему, уже поставлены.

Ранее Мика Бадалян назвал «фейками» информацию о том, что на российскую базу в Гюмри идет активная переброска вооружений и живой силы. Об этом сообщило армянское издание «Грапарак», по сведениям которого, на 102-ю базу ВС РФ «поступает большое количество военной техники и боеприпасов. Сотни танков. Грузы прибывают ежедневно». По мнению газеты, это ответ русских на заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ. 28 июля тему подхватило принадлежащее администрации президента Алиева издание Caliber.az, которое высказало провокационную версию о возможной подготовке Москвой смены власти в Армении еще до парламентских выборов, намеченных на следующий год. К кампании подключились и некоторые российские ура-патриотические ресурсы, которые новость об усилении российского военного присутствия в Армении только обрадовала.

Однако, как утверждают в Армении, ничего подобного нет. Информация о самолетах с военным грузом, которые якобы ежедневно «один за другим» приземляются в Гюмри, опровергаются данными сервиса FlightRadar и ему подобными. До сих пор не появились фото каких-то военных колонн, которые перемещались бы по территории Армении. А инициаторами всех этих слухов стали – вы не поверите! - украинские ресурсы, которые еще в начале июля со ссылками на военную разведку Украины начали разгонять нарративы об усилении 102-й базы. Они писали, что РФ перебрасывает в Армению личный состав из Ростовской и Волгоградской областей, а также из Крыма, и ведет вербовку добровольцев в республиках Северного Кавказа (фейк о северокавказских добровольцах в Армении, вероятно, был вставлен для усиления провокационного эффекта от ципсошной наработки). Спустя месяц провокацию ЦИПСО подхватили армянские и азербайджанские СМИ, а за ними – русские «ура-патриоты».

Отметим, что армянские проправительственные информационные ресурсы анонсировали митинги сторонников прозападного курса против российского военного присутствия в Армении и за выход из ОДКБ. Акции должны состояться 23 августа – в день провозглашения независимости Армении. 102-я российская военная база создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооружённых Сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении от 21 августа 1992 года, и Договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. Договор о функционировании базы был первоначально заключён на 25 лет, а затем продлен до 2044 года. База играет важную роль в Объединённой системе ПВО СНГ и обеспечивает защиту южных границ России.