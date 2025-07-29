«ВС РФ и ВСУ готовят осенние сюрпризы»: названа причина внезапной «передышки» в небе

Россия и Украина подготовили друг для друга «серьезные сюрпризы», которые будут преподнесены к окончанию срока ультиматума Трампа. Об этом заявил военный эксперт, глава глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

© Московский Комсомолец

Напомним, Дональд Трамп в ультимативной форме обозначил 50-дневный срок, по истечению которого украинский конфликт должен быть урегулирован обеими сторонами. В противном случае в Вашингтоне пообещали новые санкции в отношении России. Позже Трамп объявил, что сокращает сроки «ультиматума». Между тем военный эксперт Андрей Клинцевич уверен, что конфликт наберет максимальные обороты к концу лета - началу осени.

- И мы, и Украина, с военной точки зрения, подготовили серьезные сюрпризы по окончанию этого срока... Мы видим, что наши удары по Украине сейчас не максимальные - ранее доходило до 720 единиц дальнобойных поражений в сутки, сейчас - в три раза, меньше. Соответственно, у нас идет накопление резервов. Со стороны Украины сейчас в день летит по 50 дронов, хотя ранее было под 500, - рассказал эксперт.

Он также отметил, что Европа продолжает по-тихому передавать Украине военную помощь. В частности, эксперт привел пример с гибридными дронами, которые уже начали появляться в небе над нашей территорией.

- По Москве уже начали лететь гибридные дроны швейцарского производства, которые используют, в том числе, электрический двигатель, заходя на цель... Кроме того, Зеленский готовит наступательную операцию..., - отметил Клинцевич.

По его словам, возможно, противник попытается осуществить морскую операцию, тем более, что Зеленский совсем недавно пытался прощупать обстановку на днепровских островах. В этот раз противник с помощью британцев, возможно, попробует организовать операцию по высадке десанта на Кинбурнскую косу. Противник, даже понимая, что не сможет развить наступление, будет пытаться продемонстрировать свои силы, чтобы европейские страны охотнее давали новые пакеты военной помощи.

Кроме того, Киеву и его спонсорам крайне выгодно, чтобы Трамп сократил срок ультиматума. Тогда ВСУ смогут начать наступление в комфортные для этого погодные условия и не навлечь гнев Трампа, который пытается усадить его за стол переговоров.