Выходец из Франции Гавриил Дорошин, ушедший на специальную военную операцию (СВО) потомок российского императора Николая I, показал череп на палке и послание под ним в прифронтовой зоне. Кадр российский боец выложил в Telegram.

На опубликованном черно-белом снимке виден шест с насаженным на нем черепом (неизвестно, настоящий череп или нет) в каске и с обмоткой из куска пулеметной ленты. Конструкция также содержит обломки сбитого дрона-квадрокоптера. Под черепом закреплена доска с выведенной фразой: «Правый фланг. Дальше только смерть».

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Известно, что прабабушка Дорошина в восьмом колене была старшей дочерью Николая I, Марией Романовой. С начала СВО он успел принять участие в боях на авдеевском направлении, под Марьинкой, а также в районах Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут). Дорошин сообщил, что первый год операции служил в штурмовых отрядах, но после переквалифицировался в операторы беспилотников, так как «противник заставил учиться».

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Он рассказывал, что приезжал участвовать в конфликте в Донбассе еще в 2014 году и не планирует возвращаться во Францию, и объяснял, почему принял решение участвовать в боевых действиях.