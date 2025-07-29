На Западе сообщили о наращивании производства «Гераней-2» в России

Спутниковые снимки CNN свидетельствуют о значительном расширении производства российских ударных БПЛА «Герань-2» под Елабугой (Татарстан). Журнал Military Watch Magazine (MWM) отмечает масштаб стройки: возводятся десятки зданий, включая цеха и общежития для до 40 000 рабочих.

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Отмечается, что на площадке ежедневно выпускают более 100 дронов, с планами увеличения до 500 единиц. При стоимости около $30 000 за штуку эти БПЛА представляют экономичное средство для точных ударов.

Издание утверждает, что Россия наращивает производство ракет и дронов быстрее их применения, увеличивая запасы и давление на украинскую оборону. Российские СМИ, со ссылкой на кадры с производства, называют предприятие крупнейшим в мире по выпуску подобных систем.

20 июля генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что в России изначальный объем производства дронов-камикадзе «Герань» был увеличен в девять раз.