Литва сутки отбивала атаку одного русского дрона, которого не было

В маленькую, но грозную, изо всех сил собирающуюся воевать с Россией Литву, залетел дрон. Или не залетел, они точно не знают. Но ловили всей армией, поднимали авиацию НАТО, думали начальство по бункерам прятать. Ищут вторые сутки, как тот американский броневик, утонувший в прибалтийском болоте.

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Сонную тишину над границей Литвы и Белоруссии в предрассветный час нарушил доносившийся с неба звук мопеда. Пограничников не нашлось и в небо стали смотреть немногочисленные жители, выбравшиеся из постелей. Как водится, в сети тут же появились видео пролета чего-то, отдаленно напоминающего «Герань». Впрочем, верить этим съемкам в нашем мире фейков нет никаких оснований — это могли быть и кадры с Украины. Тем не менее, в республике заиграла тревога и вооруженные силы, спецслужбы и гражданские активисты принялись ловить русский дрон. Почему русский? Никто не знает. Но чей еще-то?

Продемонстрировав высочайшую скорость реакции на угрозу, часа через два после пересечения дроном границы, армия подняла в небо с базы в Шауляе Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, предназначенный для радиоэлектронной разведки. (Учитывая скорость дрона, к этому времени он мог уже пролететь через всю Литву. Но вдруг обещал вернуться?). Еще через три часа после этого из Румынии прилетел второй Bombardier, и стал кружить у границ Калининградской области. Затем прилетел американский Boeing RC-135 Rivet Joint, вылетевший из Великобритании. Четвертый разведывательный самолёт НАТО прибыл из Германии и приземлился неподалёку от Клайпеды. Но загадку дрона они так не разгадали. Не нашли ничего своими радарами.

Между тем, в литовских СМИ дрон искали едва ли не в прямом эфире и жарко спорили о принимаемых мерах и возможных последствиях. Вот прямая цитата: «Науседа был информирован о дроне, пролетавшем над территорией Литвы, однако лидер государства не был спрятан в подвале. По каким причинам создатель государства благосостояния Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас не были спрятаны в подвале, не сообщается. Спикер Сейма Саулиус Сквернелис не был спрятан, так как уехал». Ладно, спикера не спрятали — как его спрячешь, если он уехал. Но правда, серьезнейший вопрос — почему президента и премьера не спрятали в подвале? Тут, видимо, погрешности перевода — у них же скорее всего есть бункер. Хотя...

О бункерах. В Литве недавно провели испытания - взорвали разные типы бункеров, чтобы проверить, какие из них переживут русскую артиллерию. Не пережил ни один.

Но прятать президента с премьером все же надо было — дрон-то то ли залетел, то ли пролетел, то ли упал... То ли его не было вовсе.

Вот эту последнюю версию во вторник, через сутки с начала всеобщего шухера, выдал командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас. В эфире литовского ТВ он заявил, что, возможно, Литва ловит «несуществующий объект». По его словам, «на сегодняшний день складывается впечатление, что большинство ничего не видело, но что-то слышало». И вообще это могла быть стая птиц или «метеоявление».

И не спрашивайте про бравое литовское ПВО, которое, на секундочку, неотъемлемая часть европейских сил НАТО. Просто представьте, а если бы дронов было целых два, а то и три?

На Украину «Герани» летят сотнями. Но Литва все равно очень хочет воевать с Россией. Впрочем, у них ведь тоже может быть хитрый план, как у эстонцев. Эстонский генерал-майор Андрус Мерило озвучил его осенью прошлого года: «Мы должны быть готовы эвакуировать людей за пределы опасной зоны, а в худшем случае опасная зона охватывает всю Эстонию. При необходимости эстонская армия сама начнет разрушать эстонские города». Интересный план. Если успеют, конечно.