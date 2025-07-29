Практически все подступы к Купянску в Харьковской области находятся под контролем российских военных. Как сообщает aif.ru, об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что сейчас проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Кроме того, все перемещения вооруженных формирований Украины на купянском направлении находятся под контролем Вооруженных сил РФ.

«Российские бойцы препятствуют ротации противника, подвозу боеприпасов и расширяют зону контроля над всей территорией для дальнейшего освобождения непосредственно самого Купянска», — подытожил Ганчев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что командиры украинской армии бросили подчиненных в Купянске. Сейчас там остались лишь батальоны территориальной обороны с младшим офицерским составом и ряд отрядов, которые не дают украинским военным покинуть свои позиции.