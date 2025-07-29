Украинские военные, с которыми побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. По словам командиров, украинцы «не хотят воевать».

Украинский командир, находящийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удается только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могут добраться до окопов.

«У нас катастрофическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать.<…> Старые кадры остались, они устали и хотят замены, но замены никто не дает», - заявил военный.

Также он назвал серьезной проблемой «плохую коммуникацию с передовой о характере военных проблем». По его словам, когда военные ВСУ говорят, что ситуация сложная, их никто не понимает.

«Мы не доносим многое до нашего государства. Наше государство не доносит многое до народа. <…> Чтобы понять ситуацию, нужно оказаться в ней», - заключил собеседник канала.

Газета El País ранее рассказала, что в Минобороны Украины считают главной проблемой ВСУ не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать». Журналисты газеты побеседовали с представителями Минобороны Украины и военными различных подразделений ВСУ.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, за все время конфликта было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.