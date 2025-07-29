Вооруженные силы Украины столкнулись с острым дефицитом солдат под Покровском и в Сумах, что вынудило власти Киев привлекать к службе людей старше 60 лет. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ситуация с нехваткой личного состава в Вооруженных силах Украины достигла катастрофических масштабов.

«Это проявилось, например, в районе Покровско-Мирноградской агломерации, в Сумской области, где боевые действия с нашими наступающими войсками ведут силы специальных операций», - заметил Юрий Кнутов.

Эксперт отметил, что на этом фоне Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет.

«Действия Зеленского чем-то напоминают действия Адольфа Гитлера, когда он создавал фольксштурм из детей и пожилых людей на последнем этапе Второй мировой», - констатировал Кнутов.

Ранее Владимир Зеленский подписал законопроекты о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

Сегодня Зеленский поставил подпись под законом, позволяющим служить в армии по контракту лицам старше 60 лет.

При этом на фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации. Так, ранее стало известно о смерти на Украине мобилизованного этнического венгра Йожефа Шебештьена. Венгерские власти заявили, что он был избит в военкомате. Украинская сторона утверждает, что 45-летний мужчина скончался из-за оторвавшегося тромба.