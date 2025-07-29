В Госдуме рассказали о незавидной судьбе Британии

Великобритания в случае ядерной войны рискует повторить судьбу Атлантиды. Такой прогноз сделал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя переброску в Соединенное Королевство американского оружия.

Ранее СМИ сообщили, что США впервые с 2008 года переместили ядерное оружие в Великобританию. При этом транспондеры при переброске намеренно не были отключены, что сделало идентификацию и местоположение самолета общедоступным. По мнению экспертов, это был сигнал для России.

По словам депутата Андрея Колесника, президент США Дональд Трамп таким образом пытается продемонстрировать силу, однако властям Великобритании стоит учитывать возможный ответ России.

«В случае необходимости [ответа со стороны России] Великобритании не будет. Может, в Атлантиду превратится или почти ничего от нее не останется. [Переброска тактического ядерного оружия из США] - обыкновенная демонстрация силы. Не зря Трамп говорил, что будет усиливаться на европейском театре военных действий», - констатировал парламентарий.

Он напомнил об опасных последствиях ядерной эскалации для всего мира и призвал американского лидера не делать громких заявлений или спорных поступков.

Отметим, что Трамп ранее пригрозил, что США уничтожат новые ядерные объекты на территории Ирана, если Тегеран решит их возвести.