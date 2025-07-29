Генерал раскрыл, зачем ВСУ атакуют гражданские объекты РФ

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам, пытаясь сорвать переговорный процесс с Россией. Об этом военный рассказал порталу NEWS.ru.

По мнению Липового, Киев делает все для срыва переговоров и «позитивных намерений», которые обсуждались на встрече делегаций России и Украины в Стамбуле. По его мнению, Владимир Зеленский и его окружение наживаются на боевых действиях.

«Киеву нужны боевые действия, нужны поставки оружия и гуманитарной помощи, чтобы ее разворовать», - заключил генерал-майор.

В ночь на 29 июля украинские беспилотники атаковали Донецк. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что атаки ВСУ привели к перебоям со светом и водой в регионе.

Пушилин заявил, что от электроэнергии были отключены несколько школ, детских садов и больниц. Это также коснулось объектов водоснабжения, из Подмосковья в ДНР прибыли 13 водовозов для доставки воды местным жителям.