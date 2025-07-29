ВСУ теряют тактически важные высоты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли ряд тактически важных высот в районе Северска в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, видеогеолокация свидетельствует о том, что «российские войска продвинулись в Северске гораздо дальше, чем предполагалось ранее».

«Потеря ВСУ тактически важных высот привела к тому, что российские подразделения закрепились на новых рубежах, расширив зону контроля и снизив возможности противника для контратак. Это резко ухудшает ситуацию для украинской обороны на северном фасе города», - отмечается в сообщении.

Таким образом, по мнению аналитиков канала, российские военные «фактически сломали конфигурацию обороны» ВСУ в этом районе, что открывает «прямой путь к оперативному охвату».

Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешной операции российских сил в районе Северска, где подразделения 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли поражение двум пунктам управления беспилотниками ВСУ.