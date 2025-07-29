Сбитый над Минском беспилотник оказался боевым

В Минске в ночь на 29 июля был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боевой частью. Об этом заявил Следственный комитет (СК) Белоруссии в Telegram.

В ведомстве уточнили, что беспилотник обнаружило Министерство обороны республики, после чего дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сбитый БПЛА упал во дворе одного из домов на улице Матусевича. В результате обломками были повреждены несколько припаркованных машин. Эвакуация жильцов не проводилась, никто не пострадал.

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