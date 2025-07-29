Откуда ВСУ запускают БПЛА на Донецк

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что атаковавшие Донецк беспилотники запускались ВСУ с территорий Харьковской или Днепропетровской областей. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Украинские беспилотники атаковали Донецк в ночь на 29 июля. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что атаки ВСУ привели к перебоям со светом и водой в регионе.

Пушилин заявил, что от электроэнергии были отключены несколько школ, детских садов и больниц. Это также коснулось объектов водоснабжения, из Подмосковья в ДНР прибыли 13 водовозов для доставки воды местным жителям.

«Запускали беспилотники, скорее всего, из ближайших к Донецку регионов - Харьковской или Днепропетровской областей. У ВСУ же есть БПЛА, которые спокойно летят до 1000 километров», - так эти новости прокомментировал Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ «злятся», так как ВС РФ наступают и отодвигают линию соприкосновения.