На Украине депутаты, военные и журналисты сообщают о резком обострении ситуации в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. На фоне освобождения российскими войсками Часова Яра поступают многочисленные сообщения, что российские военные проникают уже в центр Красноармейска. Логистика в город со стороны Украины уже затруднена, а вскоре станет почти невозможной и обороняющие город подразделения ВСУ окажутся в западне.

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Украинские военные и волонтеры все чаще сообщают о присутствии российских штурмовых групп непосредственно в Красноармейске. Эту информацию, в частности, подтвердила народный депутат Марьяна Безуглая. Речь идет о небольших, но многочисленных группах пехоты, которые, пользуясь нехваткой личного состава у ВСУ и отсутствием сплошной линии фронта, проникают в городскую застройку.

Ранее подобные группы характеризовались как диверсионно-разведывательные (ДРГ), однако теперь украинские источники признают, что это обычные военные. По словам одного из украинских бойцов, известного под позывным «Мучной», российские подразделения заходят в Покровск «очень глубоко». И полного контроля над перемещениями российских групп в городе нет.

Часов Яр, Красноармейск, Серебрянка: новости СВО к утру 31 июля

Сейчас ВСУ активно перебрасывают резервы для блокирования центральной городской черты. Но ситуация осложняется для украинцев и на флангах, так как ВС РФ развивают наступление с севера от Красноармейска, вклиниваясь между населенными пунктами Родинское и Билецкое, а также продвигаясь в направлении Доброполья. Это создает серьезные проблемы для логистики украинской группировки, сообщает издание "Страна".

Украинские волонтеры и военные сообщают о значительных потерях в технике на путях снабжения. Они говорят, что из пяти машин, идущих в город, две-три попадают под обстрел и бывают подбиты. Дорога на Павлоград с запада уже давно находится под плотным огневым контролем российских сил.

Украинские военные аналитики выражают обеспокоенность, что взятие российской армией под контроль Родинского фактически перекроет основные пути въезда в Красноармейск. Это может поставить под угрозу окружения всю группировку ВСУ и привести к повторению сценария Артемовска (Бахмута), когда удержание города стало невозможным из-за колоссальных потерь и затрат ресурсов на снабжение.