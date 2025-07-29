В Думе рассказали, как Россия сможет выдержать удар НАТО

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия сможет успешно противостоять всему блоку НАТО, усилив свою армию. Об этом Соболев рассказал порталу NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что в России также необходимо развивать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и военно-патриотическое воспитание молодежи, «начиная с детского сада». Соболев добавил, что ОПК восстанавливается, но главное, чтобы это было «целенаправленно».

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«Мы должны сделать все, чтобы усилить наши ВС до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО. Это не так просто, но это возможно», - подчеркнул депутат.

В марте Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению новых угроз, включая военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после этого заявил, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.

В июле Шойгу сообщил, что более десяти европейских стран, включая Британию, Германию, Италию, Канаду и Польшу, планируют совместно производить вооружения. Также они намерены вместе закупать критически важное для оборонного сектора сырья, хранить его и управлять его запасами.