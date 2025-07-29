Военный корреспондент Тимофей Ермаков заявил, что ВС РФ вплотную подошли к донецкому селу Александроград, которое находится у границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Ермакова, Александроград - «последний форпост» перед штурмом села Искра. Когда оба села перейдут под контроль России, можно будет говорить о полном освобождении юго-запада Донбасса, считает военкор.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные контролируют ЛНР на 99 процентов, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области - более чем на 70 процентов.

В конце июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что регион полностью освобожден от ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможном продвижении российских сил за границы ЛНР, отметив, что эта тема касается Минобороны и хода спецоперации.