В России увидели один признак приближения окончания СВО

Закон о службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мужчин старше 60 лет говорит о том, что людей на Украине уже нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо всегда находиться в бронежилете, суставы уже не те в этом возрасте. Конечно, не у всех они изношены. Я знаю мужчин за 60 лет, так они еще фору тридцатилетним дадут. Но все равно. Бронежилет, амуниция — это нагрузка на суставы. Тяжело уже [в таком возрасте] выполнять свои служебные обязанности в прямых боестолкновениях. Тяжеловато им будет», — заявил Колесник.

По словам депутата, закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет говорит о том, что специальная военная операция (СВО) может скоро закончиться.

«Людей уже нет. В связи с этим стали стариков и детей загонять. Это же понятно, что они не готовы. Тем более дроны появились. Нет реакции такой в силу возрастных изменений. Но ему наплевать. Люди для него никогда не были людьми. Украинцев можно только пожалеть, невзирая на то, что это наш противник», — заключил Колесник.

Ранее Зеленский подписал закон о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет. Уточняется, что они смогут служить на должностях рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава. Предварительно, эти граждане должны пройти военно-врачебную комиссию. Вместе с тем закон предусматривает два месяца испытательного срока для таких военнослужащих.