Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии

Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет. Документ опубликован на сайте Верховной рады Украины.

В карточке закона говорится, что документ возвращён с подписью Зеленского.

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«Документ позволит гражданам от 60 лет, пригодным по состоянию здоровья, добровольно подписывать контракт на службу в армии во время действия военного положения», — говорится в Telegram-канале Рады.

Ранее Зеленский продлил сроки военного положения и мобилизации на Украине до 5 ноября.