«Серьезная история»: эксперт об угрозах климатического оружия

Политолог Сергей Маркелов заявил, что эксперименты США по созданию климатического оружия никогда не прекращались и не закончатся. Как сообщает «Царьград», он отметил, что оно входит в перечень совершенно реального вооружения.

Ранее СМИ сообщили, что ученые приостановили эксперимент по созданию облаков из морской воды в Калифорнии. После неудачи с изначальными тестами им не удалось заручиться достаточной поддержкой местных властей.

По словам Маркелова, это не значит, что американцы отказались от идеи завладеть климатическим оружием. Политолог отмечает, что этой темой занимаются в каждой «более-менее статусной стране мира».

«Это абсолютно точно реально так же, как космическое оружие, гиперзвуки. Потому что управлять климатом — это серьезная история. Это можно вызвать что хочешь, хоть цунами в одном месте, и не надо никакой ядерной бомбы бросать», — сказал эксперт.

Маркелов добавил, что климатическое оружие можно сравнить с бактериологическим. С его помощью можно поразить целую страну или континент. Кроме того, климатическое оружие является «теневой оборотной стороной» разработки способов управления климатом.