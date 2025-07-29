Удар ВС РФ заставил ВСУ обратиться в бегство

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из населенного пункта Радьковка в Харьковской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ходе наступления российские военные уничтожили опорные пункты и укрепрайоны ВСУ в Радьковке.

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«Остатки солдат ВФУ покинули позиции в населенном пункте и бежали в южном направлении. На данный момент в данном районе идет зачистка местности и разминирование территории», - уточнил Андрей Марочко.

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