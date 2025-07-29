«Котел захлопнется»: военкоры о ситуации в Красноармейске

Военкоры, опрошенные «Аргументами и фактами», рассказали, что российские силы «сжимают ВСУ в клещи» в районе Красноармейска (на Украине город называют Покровском). По их словам, из города был эвакуирован штаб ВСУ.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в ДНР. СМИ писали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска. Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 23 июля, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска начались бои.

Военный блогер и доброволец Алексей Живов заявил, что ВС РФ провели «полуохват» Красноармейска и завели в этот район разведывательные группы. По его словам, разведчики активно работают там при поддержке артиллерии и беспилотной авиации.

Военный корреспондент Алексей Гавриш заявил, что штаб украинских сил был эвакуирован из Красноармейска глубже в тыл. Он назвал это «верным признаком» подготовки к сдаче города.

Гавриш добавил, что уже были отдельные случаи, когда довольно большие группы ВСУ либо уходили со своих позиций, либо сдавались в плен. Он допустил, что скоро в городе останется только «рядовой сержантский состав ВСУ».