Главком ВСУ прокомментировал ситуацию на запорожском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал ситуацию на запорожском направлении. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России усиливают наступательные действия, цитирует его «РБК-Украина».

«Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское», — заявил украинский главком.

По его словам, ВС России активно применяют управляемые авиабомбы, артиллерию и ударные беспилотники.

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Ранее боец Вооруженных сил России с позывным Рэйз рассказал об отступлении украинских военнослужащих в Запорожской области. Он добавил, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами армии РФ.